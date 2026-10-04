त्योहार से पहले महंगाई की मार: सुहागनगरी में 10 रुपये प्रति किलो महंगा कांच, नई दरें कल से लागू

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। त्योहार के सीजन में कारखानों में बनने वाले कांच उत्पादों पर महंगाई छा गई है। पिछले तीन माह में नेचुरल गैस 40 प्रतिशत तक महंगे के कारण कारखानेदारों ने कांच पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है, जो पांच अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इससे शहर के निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है।

शहर में एक दर्जन से अधिक माउथ ब्लोइंग इकाइयों में विदेशों में निर्यात होने वाले कांच के सजावटी उत्पाद बनते हैं। कांच उत्पादन में नेचुरल गैस का सबसे अधिक खर्चा होता है। गेल गैस लि. ने एक अक्टूबर की देर शाम उद्यमियों को 15 दिन की खपत के आधार पर 51.35 रुपये प्रति घनमीटर के हिसाब से बिल भेजे गए। इसमें पिछले पखवाड़े की अपेक्षा गैस की दरों में 5.66 रुपये की अप्रत्याशित वृद्धि होने से उद्यमियों में खलबली मची हुई है।

गैस महंगी होने के बाद कारखानेदारों ने दरों में वृद्धि का लिया निर्णय कारखानेदारों का कहना है कि तीन माह में नेचुरल गैस 40 प्रतिशत तक महंगी हो चुकी है, जिससे कांच उत्पादन काफी महंगा हो गया है। निर्यातकों का कहना है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए बिल पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांच उत्पाद निरंतर महंगे होते जा रहे हैं।