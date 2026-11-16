फिरोजाबाद: एका उप डाकघर में 2.32 करोड़ का गबन, पूर्व उप डाकपाल पर FIR

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एका उप डाकघर में 2.32 करोड़ रुपये का गबन सामने आया है। 21 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच हुए इस घपले की जानकारी अधिकारियाें का अब आकर हुई। इसके बाद तत्कालीन कार्यवाहक उप डाकपाल पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह वर्ष 2025 में टूंडला उप डाकघर में हुए 2.67 करोड़ के गबन में भी मुख्य आरोपित है। पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

एका के मामले में बताया गया है कि कई बार बड़ी धनराशि को कैश इन ट्रांजिट (पेमेंट साइड) में दर्शाया गया। अधिकांश प्रविष्टियों में धनराशि को निरीक्षक डाकघर शिकोहाबाद उपमंडल दीनदयाल गुप्ता ने एका थाने में तत्कालीन उप डाकपाल एका रवि प्रकाश राठौर निवासी टापा खुर्द कोटला रोड थाना उत्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

21 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच का मामला इस मुकदमे में उन्होंने कहा है कि रवि प्रकाश ने वहां उपडाकपाल के पद पर कार्य करते हुए कई बार बड़ी धनराशि को कैश इन ट्रांजिट (पेमेंट साइड) में दर्शाया। अधिकांश प्रविष्टियों में रकम को एका उपडाकघर के लेखा कार्यालय में भेजा जाना दिखाया गया। जबकि यह धनराशि न तो जसराना स्थित लेखा कार्यालय भेजी गई और न ही अन्य किसी शाखा को प्राप्त हुई। इस तरीके से 2.29 करोड़ रुपये सरकारी धन का गबन किया गया।