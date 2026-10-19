फिरोजाबाद को दीपावली से पहले मिलेगी सौगात, CL जैन कॉलेज से SP सिटी ऑफिस तक बने नए पुल पर दौड़ेंगी गाड़ियां

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दीपावली से पहले शहर को एक और फ्लाईओवर मिल जाएगा। सीएल जैन डिग्री कॉलेज से एसपी सिटी कार्यालय तक बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

डामरीकरण के साथ ही रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया है। इसके चालू होने के बाद सुभाष तिराहा पर लगने वाले जाम की समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।

फ्लाईओवर का निर्माण 72 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। कार्य अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था, इसे सितंबर 2026 में पूरा करने का लक्ष्य था। समय सीमा गुजर गई है, हालांकि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने 97 प्रतिशत कार्य पूरा होने का दावा किया है।

अवर अभियंता जीतेश कुमार का कहना है कि अक्टूबर के अंत तक इस पर यातायात शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद सर्विस रोड की मरम्मत का काम कराया जाएगा। निर्माण जल्द पूरा करने के लिए दिन-रात काम कराया जा रहा है।