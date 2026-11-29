संवाद सूत्र, टूंडला। बुलट बाइक न मिलने से गुस्साए युवक ने घर के पास ही खंडहर मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आठ दिन बाद युवक का शव ग्रामीणों ने फंदे पर लटका देखा। इससे पहले स्वजन उसकी दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां तलाश कर रहे थे। पचोखरा के गांव सुजातनगर निवासी 22 वर्षीय हिमांशु उर्फ नेरा पिता भूरी सिंह ने बुलट बाइक दिलाने की मांग कर रहा था।

20 नवंबर की रात आठ बजे पिता से उसे डांट दिया। इस पर वह नाराज होकर घर से निकल गया। घर नहीं लौटने पर स्वजन उसकी तलाश में जुटे थे। शनिवार सुबह आठ बजे घर से सौ मीटर की दूरी पर स्थित राकेश के खंडहर मकान से दुर्गंध आने पर ग्रामीण अंदर पहुंचे तो हिमांशु का शव फंदे पर लटका मिला।