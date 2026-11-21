जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। देवोत्थान एकादशी पर शुक्रवार को गोपाल मैरिज होम में चल रही शादी की खुशियां उस समय हंगामे में बदल गईं, जब जयमाला के बाद दुल्हन ने दूल्हे पर दूसरी युवती को कमरे में बुलाने और उसके साथ फोटो खिंचवाने का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया।

देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला थाना उत्तर पहुंचा, जहां पुलिस दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर रही है। जानकारी के अनुसार, एटा निवासी कन्या पक्ष अपनी बेटी की शादी के लिए फिरोजाबाद आया था। दूल्हा आकाश थाना उत्तर क्षेत्र के द्वारकापुरी का निवासी बताया गया है।

शुक्रवार रात गोपाल मैरिज होम में शादी समारोह चल रहा था। जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन कमरे में पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के कैमरामैन फोटो खींच रहे थे। इसी दौरान दुल्हन ने आरोप लगाया कि दूल्हे ने कैमरामैनों को कमरे से बाहर कर दिया और एक अन्य युवती को अंदर बुला लिया। आरोप है कि दूल्हा करीब आधे घंटे तक उस युवती के साथ कमरे में रहा और उसके साथ फोटो खिंचवाता रहा। इसकी जानकारी होने पर दुल्हन ने नाराजगी जताई और दूल्हे के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया।