जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बेटी को जन्म देने के बाद 24 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। गुरुवार रात 11:30 बजे हुई मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आरोप है कि मायके पक्ष के पहुंचने से पहले ही ससुरालीजन घर में ताला लगाकर चले गए।

रानी नगर निवासी 24 वर्षीय शिल्पी की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। बताया गया है कि वह पिछले सात महीने से अपने मायके में रह रही थीं। सरकारी अस्पताल में गुरुवार रात 9:30 बजे बेटी को जन्म दिया था। इसके बाद रात करीब 11:30 बजे शिल्पी की मृत्यु हो गई। मायके पक्ष के लोग शव लेकर ससुराल पहुंचे तो घर में ताला लगा मिला। इस पर उन्होंने हंगामा किया।