जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एका क्षेत्र के गांव सिंहपुर उड़ेसर में 15 नवंबर की सुबह पांच बजे जमीन के विवाद में युवक की हत्या करने के आरोपित को पुलिस ने सोमवार देर रात एक बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।

गांव के निवासी 30 वर्षीय प्रदीप कुमार की पीट-पीट कर हत्या की गई थी। मामले में देवेंद्र समेत 12 आरोपितों के विरुद्ध थाना एका में मुकदमा लिखवाया गया था। पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपित इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडे ने बताया कि देर रात हत्याकांड में आरोपित देवेंद्र के नहर पटरी के रास्ते से कहीं भागने की फिराक में होने की सूचना पर पुलिस टीम नगला धारू पुल से आगे गांव निनावली के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान आए युवक को पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस की जबाबी कार्रवाई में युवक के पैर में गोली लग गई। घायल देवेंद्र को सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया।