करवा चौथ पर आर्टिफिशियल आभूषणों से सज रही हैं सुहागिनें, श्रृंगार के सामान की खूब हो रही खरीदारी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पिछले वर्ष की तुलना में सोना और चांदी काफी महंगा है। इसलिए करवा चौथ पर दंपतियों को आर्टिफिशियल (कृत्रिम) आभूषण आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि करवा चौथ की तैयारियों में लगी महिलाओं की भीड़ शनिवार को इनकी दुकानों पर नजर आई।

त्योहार पर भीड़ अधिक होने की समस्या से बचने के लिए महिलाएं अभी से खरीदारी करने बाजार में पहुंच रही हैं। साड़ी और लहंगा के साथ, रंग-बिरंगी चूड़ियां, कंगन और श्रृंगार के सामान खरीदती नजर आ रही हैं। सुहागिनों का पर्व करवाचौथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन सुहागिनों के लिए विशेष रूप से सजने और संवरने का होता है। इसमें कोई कमी न रहे, इसके लिए महिलाओं ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। त्योहार जैसे-जैसे करीब आ रहा है, बाजार में महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी सदर बाजार, कोटला रोड, जलेसर रोड, सुहाग नगर, राम नगर सहित अन्य क्षेत्रों में देर शाम तक महिलाएं श्रृंगार और पूजन के लिए सामान खरीदते दिखाई दीं।

बाजार में मिट्टी और चीनी के करवा, पूजन के लिए कैलेंडर बिक रहे हैं। साथ ही दुकानों पर डिजाइनर पूजा के थाल के सेट 150 से 800 रुपये तक बिक रहे हैं। वहीं भीड़ से बचने के लिए महिलाएं पहले से ब्यूटी पार्लर और मेहंदी लगाने वालों की बुकिंग भी करा रही हैं।