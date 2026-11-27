जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक तरफ दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए, लाल जोड़े पहने बरात आने का इंतजार कर रही थी। वहीं, दूल्हा प्रेमिका को लेकर लापता हो गया। ऐसे में शादी टूट गई।

सुबह लड़की वालों के घर पहुंचकर दूल्हे के पिता ने माफी मांगी। थाने में हुई पंचायत में शादी का खर्चा लौटाने पर सहमति बनी। दुल्हन के लिए अब दूसरे वर की तलाश की जा रही है।

देर शाम तक नहीं पहुंची बरात

मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एक युवती का विवाह एटा के एक गांव निवासी युवक के साथ तय हुआ था। बुधवार को शादी होनी थी, लेकिन देर शाम तक बरात नहीं पहुंचने पर कन्या पक्ष के लोगों को चिंता हुई। पिता ने वर पक्ष से संपर्क किया तो उन्होंने बरात लाने से मना कर दिया।