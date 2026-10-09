फिरोजाबाद में देश का पहला ग्लास म्यूजियम हो रहा तैयार, 47.47 करोड़ की लागत से पूरी होगी सालों पुरानी मांग

विमल कुलश्रेष्ठ, फिरोजाबाद। देश का पहला ग्लास म्यूजियम (कांच संग्रहालय) जिला मुख्यालय पर तैयार हो रहा है। यहां देश-विदेश से आने वाले उद्यमियों और कारोबारियों को एक ही छत के नीचे कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों से लेकर कारखाने और हस्तशिल्प उत्पादों की चमक देखने को मिलेगी। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। नवंबर में इसका लोकार्पण प्रस्तावित है।

कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों के नाम से देशभर में विख्यात शहरवासियों को जल्द बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। शहर में कांच और चूड़ी उद्योग से पांच लाख से अधिक श्रमिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए उद्यमी वर्षों से ग्लास म्यूजियम बनाने की मांग कर रहे हैं।