फिरोजाबाद में दिवाली से पहले मिलेगी फ्लाईओवर की सौगात, 72 करोड़ का प्रोजेक्ट अंतिम चरण में

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दिवाली से पहले जैन मंदिर तिराहे पर बन रहे फ्लाईओवर पर सफर की सौगात मिलेगी। पुल निर्माण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। डामरीकरण के साथ ही रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया है। पुल पर यातायात चालू होने से जाम की समस्या का समाधान होगा।

शहर के जैन मंदिर तिराहे पर 72 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। पुल का निर्माण अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था, इसे सितंबर 2026 में पूरा करने का लक्ष्य था। समय सीमा गुजर गई है, हालांकि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने पुल का 97 प्रतिशत कार्य पूरा होने का दावा किया है।

कार्यदायी संस्था का दावा है कि अक्टूबर के आखिर में यानी दिवाली से पहले पुल पर यातायात शुरू कर दिया जाएगा। फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद सर्विस रोड की मरम्मत का काम कराया जाएगा। काम को जल्द पूरा करने के लिए दिन-रात काम कराया जा रहा है।