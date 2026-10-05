फिरोजाबाद: कारखानेदारों ने दिया झटका, चूड़ी-बोतल और कांच प्रोडक्ट्स महंगे; गेल गैस दरों में बढ़ोत्तरी बनी वजह

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दीपावली के त्योहार से पहले कारखानेदारों ने निर्यातकों और कारोबारियों को बड़ा झटका दे दिया है। गेल गैस लि. ने पिछले पखवाड़े की अपेक्षा गैस की दरों में 5.66 रुपये की अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद कारखानेदारों ने शराब की बोतल पर पांच रुपये, सफेद चूड़ी पर पांच रुपये, रंगीन चूड़ी और कांच उत्पादों पर 10-10 रुपये की वृद्धि का ऐलान कर दिया है। कांच और चूड़ी पर यह वृद्धि सोमवार से लागू हो जाएगी।

अमेरिका-इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के कारण मार्च में सरकार ने गैस कोटा में 10 प्रतिशत तक कटौती कर दी है। इसके बाद कारखानों में उत्पादन घटने पर कांच पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी। इसके बाद गेल गैस लि. द्वारा तीन माह में नेचुरल गैस पर 40 प्रतिशत तक दरों में वृद्धि की गई है।

सफेद चूड़ियों पर पांच, कांच और रंगीन चूड़ियों पर 10-10 रुपये सोमवार से बढ़ाए यूपीजीएमएस के अध्यक्ष राजकुमार मित्तल का कहना है कि मार्च में नेचुरल गैस के बिल 30-32 रुपये प्रति घनमीटर तक आते थे। गेल द्वारा एक अक्टूबर को 51.35 रुपये प्रति घनमीटर से नए बिल भेजे गए हैं, जिससे शराब की बोतल पर चार से पांच रुपये प्रति किलोग्राम और कांच पर 10 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

कांच के प्रोडक्ट्स। टैरिफ को लेकर असमंजस के बाद कांच पर महंगाई ने निर्यातकों की बढ़ाई मुश्किल इधर ट्रंप की ओर से भारतीय वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बिल पर हस्ताक्षर किए जाने से निर्यातक असमंजस के दौर से गुजर रहे थे। इसके बाद कांच पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने से निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट (ईपीसीएच) द्वारा 13 अक्टूबर से नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई देशों के विदेशी कारोबारी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

निर्यातक राजेंद्र गुप्ता, सरवर हुसैन, विनीत जैन, सिंहराज यादव का कहना है कि त्योहार के सीजन में कांच पर 10 रुपये की वृद्धि होने से उत्पाद काफी महंगे हो जाएंगे, जिससे कारोबार को लेकर पूरी तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है।