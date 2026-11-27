जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। स्टेशन रोड स्थित रायल गार्डन में बुधवार सुबह चल रहे शादी समारोह अचानक रुक गया, जब फेरों से पहले पहुंची एक युवती ने दूल्हा बने सिपाही को अपना प्रेमी बताते हुए शादी पर सवाल खड़े किए।

कुछ देर हंगामा करने के बाद युवती तो चली गई, लेकिन शादी की रस्में जहां की तहां रुक गईं। दुल्हन ने शादी से इन्कार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। पंचायत के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने घर चले गए।

मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र की युवती का रिश्ता टूंडला क्षेत्र के नगला रामकुंवर जाटऊ निवासी युवक के साथ तय हुआ था। युवक पुलिस में सिपाही है। मंगलवार रात बरात रायल गार्डन पहुंची। बरात चढ़ी और जयमाला भी हुई। भोर के समय शादी की रस्में चल रही थीं।

इसी दौरान एक युवती मैरिज होम पहुंची और दूल्हे के साथ अपने प्रेम संबंध होने की बात कहकर शादी का विरोध करने लगी। युवती भी अपने आप को पुलिस विभाग में तैनात बता रही थी, जिसके बाद समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई।