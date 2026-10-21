करवा चौथ पर बढ़ा 'बुलडोजर' और 'सदा सुहागिन कंगनों का क्रेज, फिरोजाबाद की चूड़ियां बनीं महिलाओं की पहली पसंद

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सावन के बाद अब कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों पर करवा चौथ का रंग चढ़ने लगा है। महिलाओं को लुभाने के लिए कारोबारियों द्वारा करवा स्पेशल, सदा सुहागिन और बुलडोजर जैसे नामों की लाल, मेहरून रंग की चूड़ियों और बेजोड़ कंगन तैयार कराए गए हैं, जो पूरे देश में छाए हुए हैं। ये कांच की खोखली छड़ काे काटकर बनाए जाते हैं।

29 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखने के साथ सोलह श्रृंगार करती हैं। इसमें शहर में बनने वाली कांच की लाल चूड़ियां भी शामिल होती हैं। पिछले छह माह से चूड़ी बनाने में प्रयोग होने वाली नेचुरल गैस व केमिकल के दाम बढ़ने के कारण चूड़ी उद्योग पर संकट नजर आ रहा था।

सावन के सीजन ने चूड़ी उद्योग को नई संजीवनी देने का काम किया। अब नवरात्र महोत्सव, दशहरा के बाद करवा चौथ, दीपावली और बिहार में छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार के सीजन में चूड़ियों की मांग तेजी से बढ़ गई है।

शहर के प्रमुख कारोबारियों को करवाचौथ के लिए यूपी, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू सहित अन्य प्रांतों से लाखों के ऑर्डर मिले हैं, जिससे चूड़ी बाजार में खूब रौनक दिख रही है। गुजरात में गरवा (दुर्गा पूजन) पर भी अच्छा कारोबार हुआ है।