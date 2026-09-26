एत्मादपुर-टूंडला ग्रीनफील्ड बाइपास को मिली मंजूरी, 794 करोड़ से बदलेगी यातायात की तस्वीर

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एत्मादपुर और टूंडला के बीच बनने वाले ग्रीनफील्ड बाइपास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी।

एत्मादपुर और टूंडला के लिए 16.20 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड बाइपास का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टेंडर जारी कर 794.31 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए चार और छह लेन का ग्रीनफील्ड बाइपास बनाया जाएगा।

निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 910 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पांच वर्ष की मेंटेनेंस अवधि भी रखी गई है। बाइपास परियोजना का मुख्य उद्देश्य एत्मादपुर और टूंडला के यातायात को बाइपास कराना और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर आवागमन को अधिक सुगम बनाना है।