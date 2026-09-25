मुजफ्फरपुर के ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए 45 रैयतों से जमीन खरीदेगा बिहार राज्य आवास बोर्ड

बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। Tirhut Greenfield Township Muzaffarpur: बिहार राज्य आवास बोर्ड सेटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप के कोर और विशेष क्षेत्र में आने वाले 45 रैयतों से जमीन खरीदेगा। इन रैयतों ने अपनी स्वेच्छा से जमीन बेचने के लिए आवेदन किया है।

विवादरहित भूमि की जांच जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शालीग्राम गुप्ता ने रैयतों की सूची अपर समाहर्ता, राजस्व कुमार प्रशांत को भेज दी है। राजस्व न्यायालय में खाता और खेसरा नंबर से वादों की जांच की जा रही है। विवादरहित पाई जाने पर ही खरीद-बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

आधार से होगा सत्यापन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत जमीन बेचने वाले रैयतों का आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा भूमि का विक्रय मूल्य केवल अभिलेख में दर्ज रैयत के सत्यापित बैंक खाते में ही भेजा जाएगा।