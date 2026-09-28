फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर में मानसिक रोगी की पिटाई से मचा बवाल, डॉक्टर और पुलिस पर आरोप

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सरकारी ट्रामा सेंटर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई। रविवार दोपहर उपचार के लिए पहुंचे मानसिक रोगी की लात लगने से डॉक्टर उत्तेजित हो गए। उन्होंने रोगी की पिटाई कर दी। इसके बाद कमरे में बंद कर उसे डॉक्टर, पुलिस और सुरक्षा गार्ड ने पीटा। वारदात के बाद स्वजन ने डेढ़ घंटे तक हंगामा किया। इससे अफरातफरी फैल गई। चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

कोटला रोड गल्ला मंडी के पास रहने वाले युवक अजय कुमार मानसिक रूप से परेशान हैं। रविवार दोपहर अजय की हालत बिगड़ने पर स्वजन ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। इसके बाद पुलिस और स्वजन अजय को दोपहर ढाई बजे एबुलेंस से सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे।

अजय हाथ-पैर पटक रहा था, इसलिए स्वजन ने उसके हाथों को स्वयं कपड़े से बांध दिया। सरकारी ट्रामा सेंटर में अजय की लात ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के पेट में लग गई। इससे भड़के डाक्टर ने इलाज की जगह युवक की पिटाई कर दी। वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने भी उसे पीटा।

डेढ़ घंटे तक रही अफरातफरी, चिकित्सा सेवाएं रहीं प्रभावित स्वजन ने आरोप लगाया कि ट्रामा सेंटर के अंदर एक कमरे में बंद करके डाक्टर, मेडिकल कॉलेज चौकी पुलिस के दो सिपाहियों, गार्ड और स्वास्थ्यकर्मियों ने अजय को पीटा। इससे उसके मुंह से खून बहने लगा। युवक को पीटे जाने से आहत स्वजन ने हंगामा शुरू कर दिया। वह अजय को ट्रामा सेंटर के बाहर ले लाए। स्वजन हंगामा करते रहे और अजय वहीं जमीन पर पड़ा रहा। स्वजन की मांग की थी सीसीटीवी चेक करके पीटने वाले डॉक्टर, स्टाफ व सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जाए।