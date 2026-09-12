फिरोजाबाद में 25 हजार का इनामी बदमाश सनी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रसूलपुर थाना पुलिस और एसओजी ने शुक्रवार रात मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश सनी उर्फ सनिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी।

31 अगस्त को एक व्यक्ति ने बाइक रोककर सनी को लिफ्ट दी थी। पीछे बैठने के दौरान उसने कथित तौर पर जेब से 30 हजार रुपये निकाल लिए थे। पीड़ित की तहरीर पर तीन सितंबर को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।