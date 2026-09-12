कार का VIP नंबर लेने की दीवानगी, यूपी के फिरोजाबाद में 4.10 लाख में नीलाम हुआ एक्सयूवी का Number

योगेश चौहान, फिरोजाबाद। Firozabad News लग्जरी कारों का पंजीयन नंबर भी वीआईपी लेना लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है। वीआईपी नंबर की चाहत में लाखों रुपये खर्च करने से भी लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। परिवहन विभाग में अनोखे नंबरों के लिए जून में लगाई गई बोली में यूपी 83 CB 0001 नंबर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

यह नंबर 4.10 लाख रुपये में बिका था। इससे पहले यूपी 83 CB सीरीज में 0001 नंबर को 3.20 लाख रुपये में खरीदा गया था। जबकि इस नंबर की सरकारी कीमत एक लाख रुपये थी। लग्जरी कार के साथ वीआईपी नंबर लेना बना स्टेटस सिंबल परिवहन विभाग की ओर से जारी सूची में तीन हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की कीमत के नंबर है। हर सीरीज में कुछ वीआइपी नंबर को आरक्षित रख उनकी खुली बोली लगाई जाती है। इससे सरकार को मोटा राजस्व मिलता है। वीआईपी नंबर के लिए आनलाइन बोली लागानी होती है। अधिक बोली लगाने वाले को नंबर आवंटित कर दिया जाता है।