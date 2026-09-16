बाबा नीब करौरी के गांव में बन रहा कॉरिडोर: विकासकार्यों के बीच दलदल बना अकबरपुर, समस्याओं से जूझ रहे लोग

संवाद सहयोगी, टूंडला (फिरोजाबाद)। पर्यटन विभाग एक तरफ बाबा नीब करौरी महाराज के गांव अकबरपुर में करोड़ों रुपये से कारिडाेर का निर्माण करा रहा है, वहीं ग्रामीण जलभराव की समस्या से परेशान हैं। गांव में 15 वर्ष से यह समस्या है। इन दिनों भी परिक्रमा मार्ग व अन्य रास्तों पर पानी भरा है। कई जगह दलदल जैसे हालात हैं, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण नहीं कराया जा रहा है।

तहसील मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित अकबरपुर विकास की राह देख रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर गांव में पर्यटन विभाग द्वारा विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव के अंदर की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। सबसे अधिक परेशानी परिक्रमा मार्ग पर हो रहे जलभराव से है।

घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर पानी जमा होने से मंदिर तक पहुंचने के लिए ग्रामीण परेशान होते हैं। प्राथमिक विद्यालय जाने का रास्ता भी परिक्रमा मार्ग से जुड़ा है। वह भी खराब हालत में है। करोड़ों के विकास कार्यों के बीच दलदल बना अकबरपुर गांव में नाली न होना जलभराव का कारण है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 400 मीटर नाली ग्राम पंचायत को बनानी है। इसके बाद जलभराव की समस्या का निदान हो जाएगा।