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बाबा नीब करौरी के गांव में बन रहा कॉरिडोर: विकासकार्यों के बीच दलदल बना अकबरपुर, समस्याओं से जूझ रहे लोग

By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Abhishek Saxena
Published: Wed, 16 Sep 2026 02:00 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2026 02:06 PM (IST)

फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में पर्यटन विभाग करोड़ों की लागत से कॉरिडोर बना रहा है, लेकिन ग्रामीण पिछले 15 सालों ...और पढ़ें

बाबा की जन्मस्थली।

बाबा की जन्मस्थली।

HighLights

  1. पर्यटन विभाग अकबरपुर में 9 करोड़ का कॉरिडोर बना रहा है।

  2. ग्रामीण 15 साल से जलभराव की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं।

  3. परिक्रमा मार्ग और स्कूल रास्ते पर पानी भरा रहता है।

संवाद सहयोगी, टूंडला (फिरोजाबाद)। पर्यटन विभाग एक तरफ बाबा नीब करौरी महाराज के गांव अकबरपुर में करोड़ों रुपये से कारिडाेर का निर्माण करा रहा है, वहीं ग्रामीण जलभराव की समस्या से परेशान हैं। गांव में 15 वर्ष से यह समस्या है। इन दिनों भी परिक्रमा मार्ग व अन्य रास्तों पर पानी भरा है। कई जगह दलदल जैसे हालात हैं, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण नहीं कराया जा रहा है।
तहसील मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित अकबरपुर विकास की राह देख रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर गांव में पर्यटन विभाग द्वारा विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव के अंदर की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। सबसे अधिक परेशानी परिक्रमा मार्ग पर हो रहे जलभराव से है। 

घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर पानी जमा होने से मंदिर तक पहुंचने के लिए ग्रामीण परेशान होते हैं। प्राथमिक विद्यालय जाने का रास्ता भी परिक्रमा मार्ग से जुड़ा है। वह भी खराब हालत में है।

करोड़ों के विकास कार्यों के बीच दलदल बना अकबरपुर

गांव में नाली न होना जलभराव का कारण है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 400 मीटर नाली ग्राम पंचायत को बनानी है। इसके बाद जलभराव की समस्या का निदान हो जाएगा।

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जलभराव के बीच से होकर निकलते गांव वाले। जागरण

पांच हेक्टेयर में बन रहा कॉरिडोर

पर्यटन विभाग द्वारा पांच हेक्टेयर में कारिडोर बनवाया जा रहा है। इसको बनाने में करीब नौ करोड़ की लागत आएगी। विकास कार्याें में कन्वेंशन सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, सांस्कृतिक ब्लॉक और आधुनिक एग्जीबिशन हॉल शामिल है।

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रास्ते में हमेशा पानी भरा रहता है। जलभराव के कारण मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। लोग भगवान पर जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं। समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
मीरा देवी, अकबरपुर

गांव में पर्यटन विभाग द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसके बाद भी गांव के परिक्रमा मार्ग में समस्याएं हैं तो गांव के सचिव को भेज कर उसे दिखवाया जाएगा। यदि नालियों के निर्माण की जरूरत है तो उसका प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। बजट आने पर कार्य कराए जाएंगे।

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नवीन कुमार, खंड विकास अधिकारी फिरोजाबाद

जलभराव और दलदल के कारण बुजुर्गों और छोटे बच्चों काे अधिक परेशानी होती है। फिसलन और कीचड़ के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्राम पंचायत को नाली बनानी चाहिए।

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गंगा देवी, अकबरपुर

गांव में नाली और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि वर्षा और घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्तों पर जमा हो जाता है।करीब 15 वर्षों से इस समस्या से परेशान हैं।

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रामकुमार, अकबरपुर

पर्यटन को मंदिर परिसर के विकास के साथ ही गांव की बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जल निकासी की उचित व्यवस्था और नालियों का निर्माण कराया जाए। जिससे जलभराव से मुक्ति मिल सके। 

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बबली, लाल बेग अकबरपुर