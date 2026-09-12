बीएसएफ जवान और पत्नी को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़, फिरोजाबाद में राजकीय सम्मान से दंपती का अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बीएसएफ जवान और पत्नी का शव शनिवार सुबह 9:30 बजे सांती गांव पहुंचे। स्वजन की चीख पुकार से गांव गूंज उठा। जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजकीय सम्मान के शव जवान के शव का अंतिम संस्कार किया गया।

थाना क्षेत्र के गांव सांती निवासी 38 वर्षीय दिनेश कुमार बीएसएफ में आरक्षी के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती पंजाब के फाजिल्का में थी। बीएसएफ कैंपस स्थित सरकारी आवास में वह 36 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी और 12 वर्षीय बेटी अनुष्का बघेल और सात वर्षीय बेटे जयादित्य बघेल के साथ रह रहे थे। फाइल फोटो। बुधवार रात को हत्या के बाद कर लिया था सुसाइड बुधवार रात ड्यूटी से घर आने के बाद किसी बात को लेकर जवान ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी। शनिवार सुबह 9:30 बजे दंपती के शव गांव पहुंचे। शव पहुंचते ही घर में चीत्कार मच गई। बड़ी संख्या में आसपास के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े।