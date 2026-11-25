जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रेम संबंध के चलते रिश्तेदार महिला को एक युवक अपने घर ले आया। जानकारी होने पर पहुंचे महिला के स्वजन ने युवक के घर आकर उसकी पिटाई कर दी और महिला को अपने साथ ले गए। ग्रामीणों के सामने पिटाई से आहत युवक ने सोमवार रात घर से सौ मीटर दूर मंदिर के पास स्थित पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

गांव भादऊ निवासी 22 वर्षीय निवासी सोनू मजदूरी करता था।

सोमवार रात घर से सौ मीटर दूर पेड़ से लटका मिला शव सोमवार शाम सात बजे वह अंधेरे में घर से निकल गया और 100 मीटर दूर गांव के बार मंदिर के सामने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रात आठ बिजली आने पर जब उजाला हुआ तो ग्रामीणों ने शव को फंदे पर लटका देख स्वजन को सूचना दी। पिता कमलेश ने बताया कि मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली रिश्तेदार महिला से सोनू के प्रेम संबंध थे। आए दिन वह उसके घर जाता था, दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत होती थी।