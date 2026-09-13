यूपी में दर्ज है बाबा नीब करौरी का नाम, ट्रस्ट को दान नहीं किया गया घर और डाक बंगला; पोतियों ने दिखाया सबूत

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बाबा नीब करौरी का पैत्रक घर और डाक बंगला अब भी राजस्व अभिलेखों में बाबा के नाम ही दर्ज है। इन्हें अभी तक किसी ट्रस्ट को दान या बिक्री नहीं किया गया है।

ये दावा करते हुए बाबा की छह पौत्रियों ने साक्ष्य के रूप में घरौनी और परिवार रजिस्टर की नकल प्रशासन को सौंपी है, लेकिन तहसील प्रशासन की गलती से ये अब तक जांच कमेटी के पास नहीं पहुंचे हैं। तहसील में इन साक्ष्यों को शिकायत के रूप में दर्ज कर लिया गया।

महाराज की पौत्रियों ने डीएम को सौंपा था पत्र 24 अगस्त को बाबा नीब करौरी महाराज की अलग-अलग शहरों में रहने वाली छह पौत्रियों की ओर से एक शिकायती पत्र पौत्री भावना रावत के पति मनोज रावत ने डीएम संतोष कुमार शर्मा को उनके कार्यालय में दिया था। इसमें आरोप लगाया है कि श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट बाबा के पैतृक घर और उसके पास बनी डाक बंगला पर जबरन कब्जा कर रहा है।

बाबा का जन्म इसी घर में हुआ था और वे अपना अधिकांश समय डाक बंगला में बिताते थे। ट्रस्ट की अध्यक्ष बाबा की आगरा में रहने वाली उनकी बेटी गिरिजा भटेले हैं, लेकिन ट्रस्ट के कार्य अधिकांशत: सचिव संजय गुप्ता देखते हैं।

डीएम ने मामले की जांच के लिए एडीएम न्यायिक अरविंद द्विवेदी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने दोनों पक्षों को सात दिन में अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजे थे।

तहसीलदार के माध्यम से मिले पत्र के जवाब में पौत्री भावना रावत, सुनीता शर्मा, अर्चना शर्मा, वंदना शर्मा, रितु तिवारी और रिचा रावत ने बताया कि उक्त संपत्ति को न कभी बेचा गया और न ही किसी ट्रस्ट को दान किया गया है।

सरकारी अभिलेखों में भूखंड संख्या 220 (पैतृक मकान) की घरौनी में अब भी बाबा के नाम और भूखंड संख्या 211 (डाक बंगला) बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली के रूप में दर्ज है। घरौनी में कानूनी वारिस के रूप में परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज करने और उन्हें संपत्ति पर कब्जा दिलाने की मांग प्रशासन से की गई है।