फिरोजाबाद TP नगर में प्लाट लेने का मौका, 181 रिक्त भूखंडों के लिए घर बैठे करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गांव नागऊ में विकसित किए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर (टीपी नगर) में 181 रिक्त भूखंडों की बिक्री प्रक्रिया चौथी बार प्रारंभ हो गई है। फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण (विप्रा) ने टीपी नगर में रिक्त भूखंडों की बिक्री के लिए 17 अक्टूबर तक पोर्टल खोला गया है। इसमें प्लाट खरीदने के इच्छुक ट्रांसपोर्टर और कारोबारी आनलाइन आवेदन करने के साथ घर बैठे ही जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।

विप्रा ने 181 भूखंडों बिक्री के लिए चौथी बार शुरू की ऑनलाइन प्रक्रिया विप्रा द्वारा गांव नागऊ में टीपी नगर विकसित करने के लिए 13.766 हेक्टेअर भूमि चिह्नित की गई है। भूखंड खरीदने के लिए ट्रांसपोर्टर और कारोबारियों को विभाग के चक्कर न काटने पड़ें, इसलिए अप्रैल से आनलाइन प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में 44, दूसरे चरण में 14 और तीसरे चरण में 15 भूखंडों की ऑनलाइन बिक्री हो सकी है।