फिरोजाबाद में चरस की बड़ी खेप पकड़ी गई, सरगना मौके से भागा; भाई सहित तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रामगढ़ पुलिस ने चरस की खेप के साथ सरगना के भाई समेत तीन तस्करों को पकड़ा है। सोमवार रात दो बजे ममता डिग्री कालेज अंडरपास के नीचे से पकड़े गए आरोपितों के पास से 21.467 किलोग्राम चरस बरामद हुई। सरगना मौके से भाग निकला। अलीगढ़ पुलिस भी उसकी तलाश में लगी है।

सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में मुन्तियाज निवासी आकाशवाणी रोड, रामगढ़, फईम निवासी नूरनगर, रामगढ़ और मोहम्मद शोएब निवासी दीदामई, रामगढ़ शामिल हैं। एक आरोपित इंतजार मौके से भाग निकला है। वह गिरोह का सरगना है। वह तीन दिन पहले चरस की खेप लेकर भाई मुन्तियाज के घर पहुंचा था।

मुन्तियाज ने उसे अपने साथी फईम के घर रख दिया। सोमवार रात में इंतजार आया और खेप लेकर ममता डिग्री कालेज के पास तीनों के साथ पहुंचा। इसके बाद वह गाड़ी लेकर आने की बात कहकर चला गया। तभी पुलिस ने तीन आरोपितों को पकड़ लिया।