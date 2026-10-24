फिरोजाबाद में बन रहा नया टीपी नगर: प्लॉट लेने वाले कारोबारियों को विशेष सुविधा, ऑनलाइन बिके 14 भूखंड

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गांव नागऊ में विकसित किए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर (टीपी नगर) में चौथी बार में ऑनलाइन 14 भूखंडों की बिक्री हुई, जिससे फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण (विप्रा) को नौ करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें 36,600 रुपये प्रति वर्गमीटर सर्वाधिक बोली लगी। अब विभाग द्वारा रिक्त 167 भूखंडों की बिक्री के लिए जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

शहर वासियों और ट्रांसपोर्टरों की मांग पर विप्रा द्वारा गांव नागऊ में टीपी नगर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 13.766 हेक्टेअर चिह्नित भूमि को विकसित करने का तेजी से कार्य चल रहा है। भूखंड खरीदने के लिए ट्रांसपोर्टर और कारोबारियों को विभाग के चक्कर न काटने पड़ें, इसलिए अप्रैल से ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है।

भूखंड खरीदने के लिए 36,600 रुपये की लगाई गई सर्वाधिक बोली पहले चरण में 44 और दूसरे चरण में 14 भूखंडों की बिक्री की गई, जिससे विभाग को 17.22 करोड़ का राजस्व मिला था। तीसरे चरण 15 भूखंडों की ही बिक्री से 3.84 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। विप्रा उपाध्यक्ष प्रशांत नागर के निर्देश पर 19 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चौथे चरण में इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए।