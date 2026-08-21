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फतेहपुर में चंगाई सभा, दो महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने ले गई पुलिस, मतांतरण की आशंका

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:02 PM (GMT+05:30)

फतेहपुर में बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने एक घर में चल रही चंगाई सभा पर छापा मारा, जहाँ मतांतरण की आशंका जताई गई। पुलिस ने मौके से तीन बाइबिल बरामद कीं और घर की मालकिन सहित दो महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने ले गई।

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HighLights

  1. बजरंग दल की सूचना पर फतेहपुर में चंगाई सभा पर पुलिस का छापा।

  2. पुलिस ने मौके से तीन बाइबिल बरामद कीं, 15 महिलाएं मिलीं।

  3. मतांतरण की आशंका पर दो महिलाओं को पूछताछ हेतु थाने ले जाया गया।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। भिटौरा प्रखंड के हिंदू विश्व परिषद अध्यक्ष शालू द्विवेदी शुक्रवार को बजरंग दल कार्यर्ताओं की सूचना पर हुसेनगंज थाने के सातमील के समीप आजाद नगर नई बस्ती पहुंचे और राजकुमारी पासवान पत्नी मैयादीन के घर पर चंगाई सभा होने पर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो 15 महिलाएं मिली जिनसे पुलिस ने जानकारी हासिल की और तीन बाइबिल पुस्तक बरामद कर गृस्वामिनी समेत दो महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने ले गई।

गौर शुक्ला ने पुलिस को तहरीर दिया कि चंगाई सभा के जरिए गरीब वर्ग को रुपयों का प्रलोभन देकर मतांतरण को उकसाया जा रहा है। एसओ आलोक पांडेय ने बताया कि जांच बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी