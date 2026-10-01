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जागरण विमर्श: 'मोदी-योगी ही बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश, जनता को मानते परिवार'

By Shiva AwasthiEdited By: Vivek Shukla
Published: Thu, 01 Oct 2026 02:58 PM (IST)

दैनिक जागरण विमर्श में मुख्य अतिथि अजीत पाल सिंह और विशिष्ट अतिथि कृष्णा पासवान ने फतेहपुर के विकास का दृढ़ ...और पढ़ें

फतेहपुर में जागरण विमर्श का का शुभारम्भ करतें जिले के प्रभारी मंत्री अजीत पाल और मंत्री कृष्णा पासवान। जागरण

फतेहपुर में जागरण विमर्श का का शुभारम्भ करतें जिले के प्रभारी मंत्री अजीत पाल और मंत्री कृष्णा पासवान। जागरण

HighLights

  1. फतेहपुर को आकांक्षी जिले से विकसित बनाने का दृढ़ संकल्प लिया गया।

  2. किसान और युवा तकनीक अपनाकर प्रदेश के विकास में भागीदार बनें।

  3. डबल इंजन सरकार जनता की हर समस्या का समाधान करेगी।

शिवा अवस्थी, फतेहपुर। गंगा-यमुना के दोआब में स्थित सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों की नगरी मानी जाने वाली धरा व प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शुमार फतेहपुर अब पिछड़ा नहीं रहा। उद्योग बढ़े हैं तो सड़कें-हाईवे बदल रहे। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड नए कलेवर में स्वागत कर रहा है। धार्मिक पर्यटन, शैक्षिक संवर्धन के साथ चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। बदलाव की अपार संभावनाएं हैं तो कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। इन पर काम किया जा रहा है। जेन जी व जेन अल्फा की समस्याएं व उनमें सुधार की बात भी हो रही। गुरुवार को दैनिक जागरण विमर्श के सजे मंच के छह सत्रों में इसकी अनुभूति हुई और संकल्पों के बीच भविष्य के विकास के लिए द्वार खुले।

दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजीत पाल सिंह व विशिष्ट अतिथि पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कृष्णा पासवान ने कहा कि देश और प्रदेश को तरक्की की राह पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बढ़ाएंगे। दोनों ही नेता जनता को अपना परिवार मानते हैं।

उन्होंने आकांक्षी जिले के लिए विकास का दृढ़ संकल्प दिलाते हुए आह्वान किया कि किसान व युवा साथ-साथ तकनीक, सामाजिक सरोकारों व बेहतरी की ओर साथ चलें तो बड़े बदलाव तय हैं। कारण, वर्तमान केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकारें जनता से जुड़ी हैं। हर समस्या का हल करेंगे। संकट है तो उसका निराकरण भी है। प्रदेश कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से उद्यमी व निवेशक यहां आ रहे हैं। निवेश की संभावनाओं को बल मिला है।

उद्घाटन सत्र में अजीत पाल ने कहा कि हम आज एक संकल्प के लिए यहां एकत्रित हुए हैं, जो हमारे आगे जीवन को आगे बढ़ेगा व हमारी प्रगति तय करेगा। विकसित उप्र, विकसित फतेहपुर में विकसित भारत भी जोड़कर चलना होगा, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश-प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कृषि को तकनीक की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। कृषि क्षेत्र में तकनीक से किसानों की आय बढ़ी है। पुरानी व परंपरागत कृषि पद्धति से हटकर हम अब नए दौर में हैं। जैविक खेती, आधुनिक कृषि यंत्र, बदलाव से विकास की ओर बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि युवा ही देश का भविष्य हैं। उनके पास नया विजन है, नई तकनीक हैं, नए अनुसंधान हैं।

विश्व में सबसे युवा देश भारत है, क्योंकि यहां 35 से 45 साल वाले सबसे अधिक हैं। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। उसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां के युवा हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे स्पेस मिशन हो, ड्रोन वार हो या सीमा की सुरक्षा, हम सबमें आगे हैं। ई-तकनीक ने गति दी है। देश व प्रदेश को तकनीक से आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी इसके लिए कृत संकल्पित हैं।

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कृष्णा पासवान ने कहा कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो हर समस्या पर हमारी निगाह है। दैनिक जागरण हमें इस ओर सदैव इंगित करता है। उप्र के मुख्यमंत्री आपके हर मामले और समस्या को संज्ञान में लेकर निचले स्तर तक काम करते हैं। उनके लिए पूरा प्रदेश एक परिवार की तरह है और यहां का प्रत्येक नागरिक उनका है।

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