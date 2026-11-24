संवाद सूत्र, खखरेड़ू (फतेहपुर)। कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने फतेहपुर के दो परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। कौशांबी जिले के अफजलपुर वारी स्थित निजी स्कूल से आगरा भ्रमण पर गए खखरेड़ू क्षेत्र के अरमान और जैद की हादसे में मौत हो गई। हृदयविदारक हादसे की सूचना मंगलवार तड़के चार बजे स्कूल स्टाफ ने मोबाइल फोन के जरिए अरमान के घर दी। फोन की घंटी बजते ही खखरेड़ू थाना क्षेत्र के जहांगीरनगर गहुरे गांव निवासी अरमान के पिता रियाज अहमद ने काल रिसीव की।

बेटे की मौत की खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां सोनी परवीन और छोटे भाई जीशान अहमद को घटना की जानकारी हुई तो दोनों दहाड़ मारकर रोने-बिलखने लगे। परिवार में चीख-पुकार मच गई। गांव में हर किसी की जुबान पर यही चर्चा रही कि जिस बच्चे को परिजनों ने हंसी-खुशी भ्रमण के लिए घर से विदा किया था, अब उसकी यादें ही वापस लौटकर आएगी।

खखरेड़ू थाने के जहांगीरनगर गहुरे गांव में दिवंगत अरमान के दरवाजे बैठे ग्रामीण। जागरण हाईस्कूल में पढ़ने वाले दिवंगत अरमान के पिता रियाज अहमद, बुकिंग में बोलेरो गाड़ी चलाते हैं। मां सोनी परवीन, घर पर किराना की दुकान चलाती हैं। उधर धाता थाने के सरवनपुर नेदौरा गांव में रहने वाले दिवंगत हाईस्कूल छात्र जैद मिर्जा के पिता का नाम भी रियाज अहमद है, वह गांव में रहकर खेती-किसानी करते हैं। इनके घर पर भी भोर पहर स्कूल स्टाफ द्वारा सूचना दी गई तो स्वजन बेहाल हो गए। दिवंगत जैद के दो बड़े भाई सऊदी अरब में नौकरी करते हैं।

धाता थाने के सरवनपुर नेदौरा गांव में दिवंगत जैद के दरवाजे बैठे गमजदा स्वजन । जागरण ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए करीब सात किलोमीटर दूर कौशांबी जनपद के स्कूल तक लोग भेजते हैं। दूर शहरों तक बच्चों को भ्रमण पर ले जाने के बारे में ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के लिए बच्चों की सुरक्षा, प्राथमिकता पर होना चाहिए। गांव के रईश अहमद ने बताया कि बच्चों को दूर शहरों में भ्रमण के लिए ले जाने से पहले प्रबंधन को चाहिए कि प्रशिक्षित वाहन का मानक पूर्ण करें। कई बार स्कूल बस से ही बच्चों को भ्रमण पर ले जाने में चालक के साथ तेज गति में वाहन दौड़ाने, मार्ग की सही जानकारी न होने पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है।