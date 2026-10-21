फतेहपुर में सेप्टिक टैंक पर लगा प्लाई का ढक्कन टूटा, खेलते-खेलते उसमें गिरा 7 साल का मासूम; दो घंटे बाद निकला शव

संवाद सूत्र, गाजीपुर(फतेहपुर)। फतेहपुर रोड के मीरापुर मोड़ के पास सेप्टिक टैंक में सात वर्षीय मासूम की डूबकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से जाल डालकर दो घंटे बाद शव निकाला। घर के सामने बने चबूतरे में टैंक को प्लाईवुड से ढककर रखा गया था। प्लाई के सड़ जाने से पैर पड़ते ही बालक टैंक में चला गया।

स्थानीय लोगों का कहना था कि लापरवाही से बालक की जान ले ली। टैंक को पत्थर और पक्का कराया जाना चाहिए था। बिना किसी कार्रवाई के बालक का अंतिम संस्कार भी स्वजन ने कर दिया।

रुना खुर्द निवासी ननकू ने मीरापुर मोड़ के सामने मकान बनवा रखा है। मंगलवार को शाम चार बजे ननकू का सात वर्षीय बेटा रितिक खेलते-खेलते बगल में बने हरिप्रसाद निवासी गाजीपुर के सेप्टिक टैंक के गड्ढे में जा गिरा। खेल रहे बच्चों ने घटना की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। गोताखोर और जाल की मदद से बच्चे का शव निकाला गया। उसे गाजीपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया जिसे डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।