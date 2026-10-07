फतेहपुर में बड़ा हादसा, गड्ढे में स्कूल बस पलटी, 11 बच्चे जख्मी

जागरण संवाददाता, कानपुर। खखरेड़ू थाना क्षेत्र में मानूपुर गांव के नजदीक बच्चों को लेकर छोड़ने जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर खंदक में पलट गई। बुधवार दोपहर दो बजे करीब रक्षपालपुर कस्बा स्थित मातादीन एक्सले एकेडमी की बस 12-13 बच्चों को छोड़ने के लिए दौलतपुर, गाजीपुर व मानूपुर गांव जा रही थी।

मानूपुर गांव से पहले एक मोड़ पर स्टेयरिंग फेल होने से बस खंदक में पलट गई। चालक अमृतलाल ने बताया कि बस की गति 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रही। हालांकि जब तक वह बस रोक पाते, टायर सड़क से नीचे उतर गए।