6 महीने तक नहीं लिया मुफ्त खाद्यान्न तो राशन कार्ड होगा कैंसिल, फतेहपुर में विभाग ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शासन के निर्देश पर मुफ्त खाद्यान्न लेने वाले अपात्रों के राशनकार्डों की जांच शुरू हो गई है।हालांकि अभी फिलहाल कोई अपात्र नहीं मिला हैं, यदि छह माह तक किसी कार्डधारक ने खाद्यान्न नहीं उठाया तो विभाग उसके कार्ड पर निरस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

बता दें कि जिले में 1109 उचित दर विक्रेताओं के सापेक्ष 5 लाख एक हजार पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक हैं जिसमें 36 हजार 789 अंत्योदय कार्डधारक भी शामिल हैं। जिन्हें प्रतिमाह निश्शुल्क गेहूं व चावल वितरण किया जा रहा है। इस बीच ऑनलाइन आवेदन करने वाले असहाय, दिव्यांग, बुजुर्ग, ई-रिक्शा चालक व छोटे दुकानदारों के पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं।