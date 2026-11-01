फतेहपुर में बाकरगंज-लखनऊ बाईपास के चौड़ीकरण का काम दो महीने के लिए टला, फिलहाल जाम से नहीं मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बाकरगंज-लखनऊ बाईपास मार्ग शहर का मुख्य मार्ग और कानपुर-प्रयागराज व बांदा सागर मार्ग को जोड़ने का काम करता है। यह मार्ग संकरा होने के कारण शहर व दूर से आए लोग जाम से जूझते रहते हैं। समस्या को देखते शासन ने मार्च माह में एक किमी लंबे की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पांच करोड़ रुपये की स्वीकृत दी थी।

विभाग ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद काम शुरू कराने जा रहा था उसी समय शहर में सीवर लाइन का काम शुरू हो गया। जिससे विभाग ने दो माह बाद सड़क चौड़ा करने का निर्णय लिया है। शहर के व्यापारियों के दुकान का सामान कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ से इसी मार्ग के द्वारा आवागमन हो रहा है। इस के साथ रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़, बांदा और कानपुर, प्रयागराज से आने वाले लोग इसी मार्ग से अपनी-अपनी दूरी तय करते हैं। मार्ग संकरा होने के कारण इन जिलों को आवागमन करने वाले वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं।