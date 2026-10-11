फतेहपुर में मुर्गी पालक की चाकू से गोदकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गड़रियनपुर मजरे सातोंपीत गांव में शनिवार रात एक बजे के बाद आम की बाग में मच्छरदानी लगाकर सो रहे वरिष्ठजन सीताराम पाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।

रविवार सुबह स्वजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो क्षत विक्षत शव देखकर पुलिस को जानकारी दी। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस की पूछताछ में पुत्रों कृष्णपाल व रुद्रपाल ने बताया कि मां शिवदुलारी की चार वर्ष पूर्व मौत हो गई थी, पिता आबादी से करीब 250 मीटर दूर स्थित बाग में रहते थे और पास में ही मुर्गी पाले थे।उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी।