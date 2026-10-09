फतेहपुर में बस संचालकों को बड़ी राहत, 90 हजार में मिलेगा साल भर का ऑल इंडिया परमिट

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। टूरिस्ट, पार्टी और चारधाम यात्रा के लिए बस संचालन करने वाले स्वामियों के लिए परिवहन विभाग ने राहत की व्यवस्था की है। अब दूसरे राज्यों में बस ले जाने के लिए अलग-अलग औपचारिकताओं और बार-बार उप संभागीय परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

शासन के निर्देश पर एक वर्ष की अवधि वाला ऑल इंडिया परमिट 90 हजार रुपये शुल्क में जारी किया जा रहा है। जिले में इस व्यवस्था के तहत दो बस स्वामियों को परमिट जारी हो चुका है, जबकि पांच ने आवेदन किया है।

परमिट मिलने के बाद बस को उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में निर्धारित नियमों के तहत निर्बाध संचालित किया जा सकेगा। इससे चारधाम, धार्मिक यात्राओं, शादी-विवाह और टूरिस्ट ग्रुप के लिए बस चलाने वालों को खास सुविधा मिलेगी। लंबे रूट पर यात्रा करने वाले संचालकों को बार्डर टैक्स समेत विभिन्न राज्यों की अलग-अलग प्रक्रियाओं से भी राहत मिलना शुरू हो गयी है।

खागा, बिंदकी सहित सदर तहसील से दूसरे प्रदेशों के लिए बसों का संचालन किया जाता है। बसों को अब तक दूसरे प्रदेश में बस ले जाने पर संचालकों को संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार कर और अन्य कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती थीं। इससे समय के साथ अतिरिक्त खर्च भी बढ़ता था।

नए ऑल इंडिया परमिट से यह प्रक्रिया सरल होगी। एक साल के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद बस का संचालन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जा सकेगा। खासकर चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में जाने वाले वाहन स्वामियों को इसका लाभ मिलेगा।

जिन लोगों के कार्यालय में आवेदन करने के बाद जरूरी दस्तावेजों की जांच कर परमिट जारी किया जा रहा है। इस व्यवस्था से बस संचालकों को बार-बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सीमा पर भी अनावश्यक रुकावट कम होने की संभावना है। इससे यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने में सुविधा होगी और दूसरे राज्यों में नौकरी व कामगरों को रेलवे में टिकट न मिलने पर इन्हीं बसों का प्रयोग करते हैं। जिससे यह लोग समय से अपनी-अपनी डयूटी में पहुंच जाते हैं।