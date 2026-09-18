फतेहपुर भूमि विवाद: भाजपा नेता समेत चार जेल, फरार छात्र नेता व हिस्ट्रीशीटर पर इनाम घोषित

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर हसवा किनारे बेशकीमती करोड़ों की भूमि पर कब्जे के विवाद को लेकर भाजपा नेता अजय उर्फ रिंकू सिंह व बीरेंद्र सिंह के मध्य हुई फायरिंग व मारपीट के मामले में थरियांव पुलिस ने दूसरे पक्ष से तीन आरोपितों का शांतिभंग में चालान कर दिया था।

भाजपा नेता पक्ष से फायरिंग की पुष्टि होने पर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने फरार महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री दीपू पटेल व हिस्ट्रीशीटर गजानन मिश्र पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं पकड़े गए भाजपा नेता जिपंस अजय उर्फ रिंकू सिंह, बलराम मिश्रा, पुत्तू उर्फ सुरेंद्र व गुड्डू पटेल को शुक्रवार को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है।