कानपुर-इटावा और कन्नौज सहित 13 जिलों के मेन अस्पतालों की OPD सूची, 18 सितंबर को कौन-कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध
उत्तर प्रदेश के कानपुर और उन्नाव सहित 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 18 सितंबर को ओपीडी सेवाएं चालू रहेंगी। ...और पढ़ें
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13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं जारी रहेंगी।
कानपुर और उन्नाव सहित कई प्रमुख जिले शामिल हैं।
विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करें।
जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर और उन्नाव समेत 13 जिलों के मुख्य सरकारी अस्पतालों में बुधवार (18 सितंबर) को ओपीडी (OPD) परामर्श सेवाएं चालू रहेंगी। मरीज दवा (मेडिसिन), सर्जरी, हड्डी, बाल रोग, स्किन, मानसिक स्वास्थ्य, ईएनटी (कान-नाक-गला) और आंखों के विभागों में डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे।ओपीडी (OPD) समय-सारणी एवं डॉक्टर तालिका
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की अस्पताल ओपीडी समय-सारणी व डॉक्टर सूची
1. कानपुर नगर
|समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|मुख्य अस्पताल
|मनोरोग विभाग
|डा. शिखा सिंह, डा. कार्तिका चावला
|नाक, कान और गला (ENT)
|डा. निशांत सौरभ सक्सेना
|मेडिसिन विभाग
|डा. आरके वर्मा, डा. एसके गौतम, डा. सौरभ अग्रवाल
|त्वचा रोग विभाग
|डा. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डा. यशवंत राव, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. शिशिर धर
|नेत्र रोग विभाग
|डा. नम्रता पटेल
|सर्जरी विभाग
|डा. श्रद्धा वर्मा, डा. जीडी यादव, डा. आरके सिंह, डा. मनोज सोनकर, डा. उदित पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डा. चेतन सिंह, डा. दिव्यानंद पांडेय
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|GSVSS PGI
|न्यूरोलाजी
|डा. आलोक वर्मा, डा. अमित चंद्रा, डा. सद्दाम अहमद
|न्यूरोसर्जरी
|डा. मनीष सिंह, डा. आंचल दत्ता, डा. इला कात्यायन, डा. अभिषेक गुप्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन
|डा. विनय कुमार
|यूरोलाजी
|डा. अनिल वैद
|नेफ्रोलाजी
|डा. युवराज गुलाटी
|पेन मेडिसिन
|डा. नेहा कुमार
|उर्सुला अस्पताल
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. रामकिशोर, डा. अशोक वर्मा, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डा. प्रवीन सक्सेना, डा. महेश
|नेत्र रोग
|डा. आरए मिर्जा
|आर्थोपेडिक
|डा. राजेश बाजपेई, डा. राजेश कटियार
|बाल रोग
|डा. कैलाश, डा. आरएस यादव
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
|अन्य विशिष्ट चिकित्सालय
|हृदय रोग संस्थान
|मेडिसिन विभाग
|डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
|कार्डियक सर्जरी
|डा. नीरज त्रिपाठी (08:00 - 14:00), डा. अनिल कुमार (14:00 - 18:00)
|मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल
|चेस्ट रोग
|डा. संजय वर्मा
|कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी
|डा. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|आर्थो विभाग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
2. कन्नौज
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग / कक्ष सं.
|चिकित्सक / विवरण
|राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
|राजकीय मेडिकल कालेज
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. अजीत सिंह
|अस्थि रोग
|डा. रोहित यादव
|बाल रोग
|डा. कैलाश सोनी
|प्रसूति रोग
|डा. शिखा भारती, डा. अमृता नायक
|नाक-कान-गला
|डा. अवनीश कुमार
|मानसिक रोग
|डा. अम्ब्रीश मिश्रा
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटा शंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|जिला अस्पताल, जसौली
|जिला अस्पताल, जसौली
|कक्ष 2 (हड्डी रोग)
|डा. सूरज कुमार
|कक्ष 3 & 4 (फिजीशियन)
|डा. चितरंजन, डा. निकेतन सक्सेना
|कक्ष 12 (ईएनटी)
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष 13 (बाल रोग)
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कक्ष 19 (दंत रोग)
|डा. अरविंद
|कक्ष 20 (नेत्र रोग)
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कक्ष 26 (सर्जन)
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कक्ष 27 (मनोरोग)
|डा. स्वाति कटियार
|कक्ष 28 (फिजीशियन)
|डा. भूपेश कुमार पपने
|महिला विंग
|कक्ष 2 (फिजीशियन)
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|कक्ष 3
|डा. आंचल, डा. निधि
संपर्क: सीएमएस डा. दिलीप सिंह (तिर्वा): 9415487268 | सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
3. फतेहपुर
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|मेडिकल कालेज
|मेडिकल कालेज
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल
|जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
|बाल रोग
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग
|डा. आदर्श
|हड्डी रोग
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|चर्म रोग
|डा. सोनम सचान
|कार्डियोलाजी
|डा. राजीव तिवारी
4. फर्रूखाबाद
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. रोहित तिवारी
|फिजीशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग
|डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. मेघा सक्सेना
|हड्डी रोग
|डा. ऋषिकांत वर्मा
|ह्रदय रोग
|डा. मनोज पांडेय
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|नाक-कान-गला
|डा. नवनीत कुमार
|पैथोलाजिस्ट/माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. जय सिंह, डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
5. इटावा
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल (समय: 08:00 AM - 12:00 PM)
|जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन
|डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
|श्वसन ओपीडी
|डा. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
|दंतरोग विभाग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला
|डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
|सैफई अस्पताल
|नाक, कान, गला
|डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रीतू गुप्ता
|जनरल मेडिसिन
|डा. पंकज कुमार, डा सुशील कुमार यादव
|जनरल सर्जरी
|डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा
|न्यूरोलाजी
|डा. अनीता
|स्त्री रोग
|डा. प्रगति द्विवेदी, डा. शिल्पी
|नेत्र रोग
|डा. अहमद हुसैन
|हड्डी रोग
|डा. सुनील कुमार, डा. राजीव कुमार, डा. हरीश कुमार
|बाल रोग
|डा. रमेश चंद्र
|कैंसर ओपीडी
|डा. प्रभा वर्मा
6. कानपुर देहात
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|मेडिकल कालेज
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
7. जालौन
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|जिला चिकित्सालय, उरई
|जिला चिकित्सालय
|सर्जरी विभाग
|डा. केपी सिंह
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा, डा. शिवेंद्र सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला
|डा. बीपी सिंह
|नेत्र विभाग (जिला नेत्र चिकित्सालय)
|डा. एके पांडेय
|राजकीय मेडिकल कालेज
|राजकीय मेडिकल कालेज
|जनरल मेडिसिन
|डा. जीतम सिंह
|अस्थि रोग
|डा. अश्विन कुमार
|सर्जरी विभाग
|डा. नीरज सिंह राजपूत
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. कपिल सिंह निरंजन
|बाल रोग
|डा. दिव्या पिपरिया, डा. संतोष कुमार
|मनोरोग
|डा. प्रवीन सचान
|दंत रोग
|डा. हिना रहमान
|नेत्र रोग
|डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला
|डा. जयपाल सिंह, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग
|डा. कुलदीप वर्मा, डा. मधुलिका गुप्ता
|टीबी एंड चेस्ट
|डा. मोहन मातृया
संपर्क: सीएमएस जिला अस्पताल - 9415532973 | सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज - 9454369390
8. बांदा
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|जिला अस्पताल (समय: 08:00 AM - 02:00 PM)
|जिला अस्पताल
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन / जनरल सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार, डा. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
|स्त्री रोग
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग
|डा. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल (समय: 09:00 AM - 03:00 PM)
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज
|मेडिसन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत / स्त्रीरोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता (दंत), डा. मीनाक्षी (स्त्रीरोग)
9. औरैया
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / स्थिति
|जिला अस्पताल
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विनोद कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. मनोज कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|चेस्ट फिजिशियन
|उपलब्ध नहीं
|मनोरोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|हड्डी रोग / जनरल सर्जन
|उपलब्ध नहीं
10. महोबा
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|जिला अस्पताल
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
11. हमीरपुर
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|कमरा नं. / विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|जिला अस्पताल
|कमरा 07 (त्वचा रोग)
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा 08 (हड्डी रोग)
|डा. विपिन राजपूत
|कमरा 101 (जनरल सर्जरी)
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा 102 (फिजीशियन)
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा 114 (जनरल ओपीडी)
|डा. मोहित
|कमरा 115 (नाक, कान व गला)
|डा. विकास यादव
|कमरा 116 (दंत रोग)
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा 120 (नेत्र रोग)
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा 122 (मनोरोग)
|डा. नीता वर्मा
|कमरा 126 (बाल रोग)
|डा. आशुतोष निरंजन
12. चित्रकूट
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन / जनरल फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|नाक कान गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
संपर्क (सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार): 8005192745
13. उन्नाव
|समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक / विवरण
|जिला पुरुष अस्पताल
|जिला पुरुष अस्पताल
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
|सर्जरी विभाग
|डा. वीसी पांडेय
|हड्डी रोग विभाग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनेाज कुमार
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|मानसिक रोग विभाग
|डा. विकास दीक्षित
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|जिला महिला अस्पताल
|जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. नेहा
संपर्क: सीएमओ उन्नाव - 8005192700 | सीएमएस (पुरुष) - 8005192800 | सीएमएस (महिला) - 8318233993
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