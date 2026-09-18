जामताड़ा में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौके पर मौत; हेलमेट होता तो बच सकती थी जान

संवाद सहयोगी, बिंदापाथर (जामताड़ा )। फतेहपुर थाना क्षेत्र के मुर्गाबनी-नाला सड़क पर बारहघरिया गांव के समीप गुरुवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान फतेहपुर थाना क्षेत्र के आसनहेरिया गांव निवासी 30 वर्षीय रोविन मोहली के रूप में हुई है।



जानकारी के अनुसार, रोविन मोहली बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान बारहघरिया गांव के समीप उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोविन के सिर में गंभीर चोट लगी। दुर्घटना के बाद वह सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।



घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर बिंदापाथर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी।

पुलिस दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद मृतक के स्वजन को भी इसकी सूचना दी गई। युवक की मौत से स्वजनों में मातम पसरा हुआ है। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहना था।स्थानीय लोगों में चर्चा है कि अगर हेलमेट होता तो शायद रोविन की जान बच जाती।