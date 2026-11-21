जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मुंबई में पेशे से फिल्म कलाकार से दो लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित एक्टर ने मुंबई में हुई धोखाधड़ी की शिकायत एसपी अभिमन्यु मांगलिक से की। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने महिला प्रोड्यूसर, इसके भाई समेत तीन आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत विश्वासघात कर धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है।

शहर के न्यू कालोनी ज्वालागंज निवासी मोहम्मद फराज खान ने पुलिस को दी गई तहरीर में स्पष्ट किया है कि वह पेशे से फिल्म एक्टर है और कई शार्ट मूवी व मूवी में काम कर चुका है। काम के सिलसिले में वह अक्सर मुंबई में ही रहते हैं।

उसकी मुलाकात मुंबई के सुर्बुबन के लिंक रोड अपोजिट मोंगनिज केक फैक्ट्री के पास फ्लोर में रहने वाली महिला प्रोड्यूसर जेबा चौधरी से कैट आइज प्रोडेक्शन हाउस अंधेरी मुंबई में हुई, जिनका मूल निवासी राजस्थान के कोटा के लाटपुरा क्षेत्र के श्रीनाथपुरम है।

महिला प्रोड्यूसर ने 13 मई 2026 को उससे एक लाख रुपये उधार लिए और किसी ऋषि मोना के अकाउंट में पैसा डलवाया। प्रोड्यूसर ने दो माह में पैसा वापसी को कहा।बाद में पैसे देने में टालमटोल करती रहीं। कुछ दिन बाद पता चला कि प्रोड्यूसर जेबा चौधरी व ऋषि मोना किसी जालसाजी के मामले में जेल चले गए। जेबा के भाई से बात करने पर पहले एक माह का समय मांगा।