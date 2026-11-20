जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जिस भाई के साथ गरीबी में बचपन गुजारा, मजदूरी कर परिवार का पेट पाला और बेहतर भविष्य के सपने संजोकर परदेस गए, उसी भाई से करोड़ों की संपत्ति खड़ी होने के बाद रिश्ते बिगड़ गए।

जमीन और फसल के बंटवारे ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि छह माह तक बातचीत बंद रही। गिले-शिकवे इतने बढ़े कि मामला मारपीट और मुकदमेबाजी तक पहुंचने की नौबत आ गई। मगर थरियांव थाने में जब दोनों भाई आमने-सामने आए तो नफरत की दीवार ढह गई।

एक-दूसरे को गले लगाते ही दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। यह दृश्य देखकर उनकी पत्नियों की आंखें भी छलक पड़ीं। 15 साल पहले दोनों भाई बेंगलुरू चले गए थाना क्षेत्र के एकारी गांव निवासी राकेश चंद्र श्रीवास्तव और उनके छोटे भाई रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने गरीबी में बचपन बिताया। परिवार के भरण-पोषण के लिए मजदूरी की और करीब 15 वर्ष पहले बेहतर भविष्य की तलाश में बेंगलुरू चले गए।

वहां मेहनत के दम पर कारोबार खड़ा किया और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। समय बदला तो जमीन और फसल के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। धीरे-धीरे भाईचारा दुश्मनी में बदल गया। विवाद बढ़ने पर मामला पुलिस तक पहुंचा विवाद बढ़ने पर कई बार पुलिस तक मामला पहुंचा। एसपी तक मामला पहुंचने के बाद थाना प्रभारी शमशेर बहादुर ने दोनों भाइयों को थाने बुलाकर बातचीत कराई। उन्होंने बचपन के संघर्ष, साथ बिताए दिनों और खून के रिश्ते की अहमियत समझाई।