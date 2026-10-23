UP में बढ़ा पुलिस बाइक भत्ता, पर खाकी में क्यों है मायूसी? समझें 1000 रुपये की पूरी गणित

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों की बाइकों का भत्ता 700 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपए किया है। इस संबंध में पुलिस कर्मियों से बात की गई। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वह अपनी बाइकों से ही गश्त करते हैं। इसके अलावा विभागीय कार्य भी करते हैं।

प्रतिदिन 50 से 100 किलोमीटर बाइक चलती है। एक हजार रुपए भत्ते से कोई राहत नहीं मिलेगी। महिला पुलिस कर्मी ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी प्रकार का भत्ता मिला ही नहीं। वह अपने रुपए से स्कूटर से विभागीय कार्य करती हैं।



मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के बाइक भत्ते को 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से पुलिसकर्मियों में खुशी की जगह मायूसी है। जमीनी हकीकत यह है कि 300 रुपये की बढ़ोतरी से पुलिस कर्मियों को कोई राहत नहीं मिलने वाली।