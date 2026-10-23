फर्रुखाबाद में धार्मिक स्थल परिसर में भिक्षु वेषधारियों का मारपीट का वीडियो प्रचलित, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, जागरण, संकिशा। धार्मिक स्थल परिसर में भिक्षु वेषधारियों में दान के रुपयों को लेकर आपस में मारपीट हो गई। इसका वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है।

बौद्ध स्थली संकिशा में स्थानीय निवासी भिक्षु का वेष बनाकर घूमते रहते हैं। यह लोग पूरे धार्मिक स्थल परिसर के मुख्य मार्ग पर रहते हैं। विदेश से आने वाले पर्यटक इन्हें भगवान बुद्ध का धम्म शिष्य (अनुयायी) समझकर मुद्रा दानकर इनका आशीर्वाद लेते हैं। इनके पास डालर आदि अन्य देशों की मुद्रा हर समय रहती है।

यह आने वाले पर्यटकों से अदला बदली भी कर लेते हैं। आए दिन उनके बीच होने वाली मारपीट से पर्यटकों को परेशानी होती है। गुरुवार को एक वीडियो प्रचलित हुआ। जिसमें भिक्षु वेषधारी दान के रुपयों को लेकर आपस में मारपीट कर रहे हैं।