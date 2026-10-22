फर्रुखाबाद में 51 लाभार्थियों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास, 45 लोगों के खाते में भेजी गई पहली किस्त

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ब्लाक बढ़पुर में 51 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इनमें से 45 के खातों में पहली किस्त भेज दी गई है। विकास खंड बढ़पुर में मुख्यमंत्री आवास योजना 2026-27 के तहत 500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था।

जांच के बाद 51 लाभार्थियों का चयन हुआ। इनमें 45 के खातों में पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये भेजे गए हैं, जबकि आठ लाभार्थियों के खातों में दूसरी किस्त के 70 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। दो लाभार्थियों के आधारकार्ड में कमी के कारण उनकी किस्त रोक दी गई है। वहीं, चार लाभार्थियों के खातों में जल्द पहली किस्त भेजी जाएगी।