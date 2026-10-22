कानपुर में 42 साल बाद आजाद नगर से इंदिरा नगर तक चौड़ी होगी सड़क, एक लाख लोगों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, कानपुर। आजाद नगर से मुखर्जी विहार होते हुए इंदिरा नगर जाने वाली सड़क 42 साल बाद मास्टर प्लान के तहत 45 मीटर चौड़ी होगी। कब्जों और अतिक्रमण के कारण अभी 13.5 मीटर चौड़ी है। मकानों के बाहर लोगों ने दो-दो सौ वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके लान व पार्किंग बना रखी है।

इसके बनने से प्राधिकरण की चार आवासीय योजनाओं समेत एक लाख लोगों को लाभ मिलेगा। जीटी रोड के समानांतर सड़क होने के कारण जाम से भी निजात मिलेगी। केडीए द्वारा वर्ष 1984 में इंदिरा नगर योजना,वर्ष 1992 में पत्रकारपुर व मुखर्जी विहार और वर्ष 2016 में सिग्नचेर ग्रीन्स सिटी योजना बसाई गई है।

वर्ष 1984 में केडीए ने मास्टर प्लान के तहत 45 मीटर चौड़ी सड़क की जगह छोड़ी थी। इसमें आधी ही सड़क बनी। बाकी सड़क पर लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी रोड में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी भरता है।

केडीए ने अवस्थापना निधि के तहत 71.55 करोड़ रुपये से सड़क का निर्माण करने का खाका तैयार किया है। शासन से स्वीकृति भी मिल गई है। बस धन जारी होना है। कल्याणपुर से इंदिरा नगर, मुखर्जी विहार, पत्रकारपुरम होते हुए, आजाद नगर जाने वाले मार्ग पर कई मल्टीस्टोरी परियोजनाएं, गौतम बुद्ध पार्क, केडीए की आवासीय योजनाएं और कई बरातशाला है। स़ड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।

सड़क निर्माण के साथ ही ड्रेनेज, जल निकासी, डक्ट के निर्माण कार्य के साथ-साथ यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। डिवाइडर के साथ दोनों तरफ फुटपाथ का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा बैठने के साथ आधुनिक लाइटें लगाई जाएगी। यह मार्ग जीटी रोड के समानांतर आजाद नगर बस अड्डा व सिग्नेचर ग्रीन्स सिटी परियोजना को जोड़ता है। इस परियोजना से कल्याणपुर क्षेत्र से बिठूर को जाने वाले मार्ग को जोड़ा जाएगा और प्राधिकरण की न्यू कानपुर सिटी परियोजना भी कनेक्टिविटी मिलेगी। व्यय समिति में योजना को स्वीकृति मिल गई है।

केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि केडीए कई सड़कों का निर्माण कराएगा। इसमें कल्याणपुर से इंदिरा नगर होते हुए पत्रकारपुरम से आजाद नगर तक की भी सड़क शामिल है। जीटी रोड के समानांतर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।