फर्रुखाबाद में 30 अक्टूबर को PET परीक्षा के लिए रूट डायवर्जन, जानें कहां हुआ रास्तों में बदलाव

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। 30 अक्टूबर को जिले में आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा(पीईटी) को लेकर पुलिस अधीक्षक ने रूट डायवर्ट करने के निर्देश दिए हैं। कन्नौज से कानुपर रोड होते हुए फतेहगढ़ आने वाले माल वाहन गुरसहायगंज से छिबरामऊ डायवर्ट किए जाएंगे। छिबरामऊ से जहानगंज होकर फतेहगढ़ आने वाले माल वाहन छिबरामऊ से बेवर जाएंगे।

बेवर की ओर से फतेहगढ़ आने वाले माल वाहन बेवर व एटा की ओर से फतेहगढ़ आने वाले वाहन ब्राहिमपुर अलीगंज बार्डर पर रोक दिए जाएंगे। शाहजहांपुर, बरेली से फतेहगढ़ आने वाले वाहनों को थाना अल्लागंज, जरियनपुर चौराहे से ढाईघाट शमशाबाद की तरफ आने वाले वाहनों को जरियनपुर और हरदोई की ओर से फतेहगढ़ आने वाले वाहनों को रूपापुर में रोका जाएगा।