Hanuman Ansh: फर्रुखाबाद के इस धाम में बाबा नीब करौरी ने बनाई थी हनुमान जी की मूर्ति, 'हनुमान अंश' के बाद उमड़ रहे भक्त

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) देखने के बाद मोहम्मदाबाद क्षेत्र स्थित बाबा नीब करौरी धाम पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। आसपास जनपदों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन करने आ रहे हैं। मंगलवार व शनिवार को यहां व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को लाइन लगवानी पड़ती है। वहीं मंदिर के बाहर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण होने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यहां बनाई थी हनुमान जी की मूर्ति मोहम्मदाबाद में स्थित बाबा की तपोस्थली नीब करौरी धाम श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। हनुमान जी के स्वरूप माने जाने वाले बाबा नीब करौरी की इस पावन तपोभूमि से देश-विदेश के लाखों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं। यहां स्थापित हनुमानजी के विग्रह की विशेषता यह है कि इसे स्वयं बाबाजी ने अपने हाथों से गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से बनाया था।

पास में पवित्र गुफा, जहां बाबाजी साधना करतेथे भक्तों का विश्वास है कि बाबाजी आज भी अदृश्य रूप में यहां विराजमान हैं और उनकी हर पुकार सुनते हैं। पास में ही पवित्र गुफा है, जिसमें बाबाजी साधना करते थे। श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर यहां घंटा व झंडा भेंट चढ़ाते हैं। फिल्म हनुमान अंश देखने के बाद धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ गई है।