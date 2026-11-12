फर्रुखाबाद में रामलीला देखने निकले युवक का दूसरे गांव में मिला शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

संवाद सूत्र, जागरण, जहानगंज। घर से रामलीला देखने के लिए निकले युवक का शव घर से 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में एक खाली पड़े प्लाट में पड़ा मिला। पुलिस पहुंची उसके कुछ ही देर में स्वजन भी मौके पर आ गए। अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। स्वजन ने कहा कि युवक की हत्या की गई है। घटना प्रेम प्रसंग में होने की आशंका जताई है।

ग्राम पंचायत झंसी के मजरा नगला चाहर निवासी नंदराम राजपूत के 22 वर्षीय पुत्र दीपक का शव गुरुवार सुबह गांव से चार किलोमीटर दूर स्थित सरवर आलमपुर में सुभाष चंद्र के खाली पड़े प्लाट में पड़ा था। इसी गांव के कुलदीप शाक्य ने युवक का शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी।

इस पर राजपूताना चौकी प्रभारी जसवीर सिंह, थानाध्यक्ष ब्रजमोहन पाल मौके पर पहुंचे। मामला हत्या का होने के कारण अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार सिंह ने भी घटना का जायजा लिया। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए नमूने संकलित किए। दीपक के मुंह से झाग निकल रहा था। उसके गले में भी चोटों के निशान पाए गए।