संपत्ति के लिए खूनी खेल, फर्रुखाबाद में चचेरे नाबालिग पौत्र ने हंसिया से दादी को मार डाला

संवाद सूत्र, नवाबगंज (फर्रुखाबाद)। भतीजी को गोद लेने पर नि:संतान महिला को संपत्ति न मिलने की शंका पर गुस्साए पारिवारिक पौत्र लगने वाले किशोर ने घर में घुसकर हंसिया से ताबड़तोड़ कई प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

बीचबचाव करने आई किशोर ने अपनी दादी और बहन पर भी हंसिया से प्रहार कर घायल कर रस्सी से बांध दिया। भाई के घर में चीखपुकार सुनकर मुहल्ले में बैठे हत्यारोपित किशोर के बाबा ने घर का दरवाजा बंद कर पुलिस बुला ली। पुलिस ने आरोपित किशोर को मौके से ही हंसिया समेत हिरासत में ले लिया।

बवना तिराहे पर जगमोहन शर्मा और उनके भाई रामरतन शर्मा मकान बनाकर रह रहे हैं। जगमोहन शर्मा की 55 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी देवी के कोई संतान न होने के कारण उन्होंने अपने भाई मऊदरवाजा के गांव नगला कलार निवासी सुआलाल शर्मा की पुत्री शिल्पी को गोद ले लिया है।

जगमोहन के भाई रामरतन के इकलौते पुत्र संजीव के 17 वर्षीय इकलौते पुत्र को लगा कि जगमोहन शर्मा के नाम 14 बीघे जमीन उसके हाथ से चली जाएगी। इससे वह लक्ष्मी देवी से रंजिश मान रहा था। बुधवार को जगमोहन शर्मा अपनी दत्तक पुत्री शिल्पी के साथ दवा लेने के लिए मैनपुरी चले गए।

दोपहर करीब 12 बजे संजीव का पुत्र चचेरी दादी लक्ष्मी देवी के घर में घुस गया और हंसिया से ताबड़तोड़ कई प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर आरोपित किशोर की दादी मिथलेश बचाने दौड़ीं तो वह उन पर हमलावर हो गया।