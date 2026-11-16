फर्रुखाबाद में बरेली हाईवे पर लोडर में घुसी बरातियों से भरी कार, सैनिक की मौत, नौ घायल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव देवरान गढ़िया निवासी कुलदीप पाल की बरात में शामिल होने के लिए कार से उनका सैनिक भाई रितिक पाल, परिवार के सैनिक विश्वनाथ पाल समेत दस लोग जा रहे थे।

इटावा बरेली हाईवे पर गांव महमदपुर गढ़िया के पास सोमवार रात करीब नौ ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने के दौरान बेकाबू कार आगे चल रहे लोडर में जा घुसी। हादसे में विश्वनाथ की मौत हो गई व अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।