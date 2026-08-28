Farrukhabad News: बेटे को खोया, फिर बहू ने घर से निकाला; 5 साल तक दर-दर भटकते रहे बुजुर्ग ससुर, अब मिला इंसाफ

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)। फर्रुखाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बेटे की मौत ने फर्रुखाबाद के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को भीतर तक तोड़ दिया। रही कसर बहू ने पूरी कर दी। बेटे की मौत के एक साल बाद बहू ने ससुर घर से निकाल दिया। पांच साल तक इधर-उधर रहकर जीवन बिताना पड़ा। अब पांच साल बाद बुजुर्ग को अपना आशियाना वापस मिलने की उम्मीद जगी है।

पुत्र के निधन के बाद पुत्रवधू और उसकी बहन ने 83 वर्षीय ससुर को घर से निकाल कर मकान पर कब्जा कर दिया। पांच वर्ष से ससुर इधर-उधर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। पीड़ित की अर्जी प र भरण पोषण अधिकरण अध्यक्ष ने पुत्रवधू व उसकी बहन को 15 दिन में मकान खाली कराने का आदेश दिया है। इस निर्धारित अवधि में मकान खाली नहीं किया तो पुलिस मकान खाली कराएगी।

शहर के मुहल्ला गंगा नगर निवासी वरिष्ठ नागरिक विद्यासागर अग्निहोत्री ने पुत्रवधू मधू र्शमा, उसके दो पुत्र और उसकी बहन अर्चना शर्मा के खिलाफ भरण पोषण अधिकरण न्यायालय में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि आर्डिनेंस क्लोजिंग फैक्ट्री इंटर कालेज शाहजहांपुर से सेवानिवृत्त शिक्षक है। उसने गंगा नगर मुहल्ले में मकान बनवाया था। उसका पुत्र पंकज कुमार अग्निहोत्री शाहजहांपुर में होमगार्ड में सहायक कंपनी कमांडर था।

उसी दौरान मधू शर्मा से प्रेम विवाह कर लिया, उसके दो पुत्र थे। 24 अप्रैल 2020 को पुत्र का निधन हो गया। 17 सितंबर 2021 को पुत्रवधू मधू शर्मा, उसके पुत्र और उसकी बहन ने उसे घर से निकाल कर मकान पर कब्जा कर लिया। तब से वह इधर-उधर रहकर जीवन यापन कर रहा है।